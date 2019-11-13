Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, vakfın başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ile Hasan Çavuşoğlu da ziyarette yer aldı.

Nezaket ziyaretinde, federasyonun yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Ali Düşmez, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş hazır bulundu.

Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması hediye etti.