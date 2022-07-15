1. Lig Futbol Kulüpleri Derneğinden yapılan paylaşımda ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulüpler Birliği Vakfından '15 Temmuz' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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