Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfından Fatih Terim'e

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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