Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.