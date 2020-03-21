Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.

Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:02 Kaynak: AA

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