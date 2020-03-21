Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:02 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı