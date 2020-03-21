Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı