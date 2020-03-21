Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko'ya

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:25 

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