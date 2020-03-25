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Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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