Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe için

Kulüpler Birliği Vakfı, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."