Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi
Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi

Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi

1 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kulüpler Birliği Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vakfın başkan yardımcısı ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in, Fikret Orman'a plaket takdim ettiği belirtildi.

Fikret Orman, 1 Şubat 2018'den bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yapmıştı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Beşiktaş, Twitter, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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