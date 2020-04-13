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Kulüpler Birliği Vakfından Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eski başkanlarımızdan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'ın, 21 gün boyunca devam eden tedavisinin bugün tamamlandığını ve taburcu edildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine tüm futbol ailesi adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:40 Kaynak: AA
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