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Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı
6 saat önce
Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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