Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı

6 saat önce

Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı, System.String[]

Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Özhan Canaydın, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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