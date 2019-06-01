Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliğinden Nihat Özdemir'e tebrik
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Kulüpler Birliğinden Nihat Özdemir'e tebrik

1 saat önce

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni seçilen başkanı Nihat Özdemir için tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliğinden Nihat Özdemir'e tebrik, System.String[]
Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni seçilen başkanı Nihat Özdemir için tebrik mesajı yayımladı.
Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz. Sayın Hüsnü Güreli'ye de bugüne kadar yürüttüğü başkanlık görevi için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de Nihat Özdemir'in başkan seçilmesiyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu:
"TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz. Bir önceki dönem başkanlık görevini yürüten Sayın Hüsnü Güreli ve Yönetim Kurulu'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor
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