Kulüpler de anlaşırsa, Nabil Dirar Erzurumspor'a transfer olacak
20.01.2021 09:08
Diego Perotti'nin ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Nabil Dirar'ın Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'la anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki Faslı futbolcu, kulüplerin de el sıkışması halinde mavi-beyazlı takıma imza atacak.
Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Nabil Dirar, Erzurumspor'a imza atabilir.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Süper Lig takımlarından Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. Kulüpler de anlaşırsa 34 yaşındaki Faslı sağ kanat, mavi-beyazlı ekibe imza atacak.
TESİSLERDE BİREYSEL OLARAK ÇALIŞIYOR
Sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar uzun süredir, kulüp tesislerinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.
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