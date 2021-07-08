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Kulüpler değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle büyük sıkıntıya girdi - Son Dakika

Kulüpler değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle büyük sıkıntıya girdi

08.07.2021 09:40

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-22 sezonunda yabancı sayısını 8+6 yapma kararı aldı. Bu nedenle kulüplerin de transfer politikaları değişti. Yabancılardan kurtulmak zorlaştı, yerli oyuncularda da fiyatlar yükseldi. Kulüpler, belirlenen limitler kapsamında takviye yapmakta da çok zorlanıyor.

Süper Lig'de 14 olan yabancı oyuncu sayısı bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değiştirildi. TFF, yeni kuralı 8+6 olarak açıkladı. Sahada en fazla 8 yabancı yer alacak. 2022-23'te ise 7+5, 2023-24'te de 6+4 olacak. Federasyonun bu kararı sonrasında Süper Lig ekiplerinin transfer politikaları da değişti. Hem açıklanan limitler hem de yeni kurallar kulüpleri zora sokarken yeniden planlamalar yapılmaya başlandı. Öyle ki kulüpler verilen limitlere göre de hareket etmek zorunda...

FENERBAHÇE'DE 17 LEJYONER VAR

Federasyonun açıklamasına göre kulüpler bu sezon 28 oyuncuyu tescil edebilecek. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 37 futbolcu bulunuyor. Üstelik bunların 17'si yabancı. Yeni sezon öncesinde takıma takviye yapma çalışmalarını da sürdüren Sarı-Lacivertliler, kadrodaki birçok oyuncuyu göndermek durumunda... Bu da kulübe ekstra maliyet anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin 1 yabancıya yer açabilmesi için ise en az 4 yabancı oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Birçok oyuncunun talibi de yok. Kısacası Sarı-Lacivertliler, açıklanan 497 milyon TL limit dahilinde tüm bunları gerçekleştirmek zorunda...

LİMİTLER NEYİ KAPSIYOR?

Takım harcama limitleri, futbolcularla teknik adamların yıllık maaşı, primleri, yeni transferlere ödenecek bonservis, kiralama bedelleri ve menajer ücretlerinden oluşuyor.

NASIL HESAPLANIYOR

Kulüplerin limitlerini, sponsorluk, yayın, UEFA, transfer, duran varlık satışı, gişe, ticari faaliyet geliri gibi kalemler oluşturuyor.

ZİRVE GALATASARAY'IN

TFF'nin açıkladığı limitlerde %25 sapma ile birlikte en fazla gelir 546 milyon 850 bin 687 TL ile Galatasaray'da... En az limit ise; 101 milyon 378 bin 693 TL ile Kayserispor'un...

ÖZİL'E ÖZEL UYGULAMA

Süper Lig'de bir takım en fazla 28 oyuncuyu TFF'ye bildirecek. Ancak Federasyonu'nun açıklamasında; 'en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması zorunludur' maddesi var. Kalan 14 isim yabancı olacak. Fakat Fenerbahçe'de Mesut Özil, Türk olmasına rağmen Alman vatandaşı ve bu kritere uymuyor. Özil'in "Mavi Kart" uygulaması sayesinde Türk statüsünde olması bekleniyor.

İŞTE YABANCI DURUMU

Fenerbahçe: 17 sözleşme: Slazai, Caulker, Tisserand, Zanka, Lemos, Novak, Gustavo, Zajc, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Osayi, Dirar, Samatta, Valencia, Ademi.

Trabzonspor: 13 sözleşme: Vitor Hugo, Edgar Ie, Peres, Hamsik, Flavio, Trondsen, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Diabete, Ekuban, Djaniny, Koita.

Galatasaray: 12 sözleşme: Falcao, Diagne, Mostafa Mohamed, Sekidika, Feghouli, Ryan Babel, Omar, Yedlin, Ozornwafor, Luyindama, Marcao, Fernando Muslera.

Beşiktaş: 11 sözleşme: Vida, Welinton, N'Sakala, Doulas, Josef, Ljajic, Larin, N'Koudou, Boyd, Hasic, Lens.

(Akşam)

Kulüpler değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle büyük sıkıntıya girdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüpler değişen yabancı kuralı ve limitler nedeniyle büyük sıkıntıya girdi - Son Dakika Spor


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