Kulüpler Dünya Kupası, Japonya'da yapılacak

Korona virüs pandemisi salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'na Japonya ev sahipliği yapacağı açıklandı.
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası'nın Japonya'da organize edileceği duyuruldu. Şubat 2021'de yapılması planlanan organizasyonun yıl sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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