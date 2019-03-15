Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Format

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın formatını 2021 yılından itibaren değiştirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın formatını 2021 yılından itibaren değiştirdi.



ABD'nin Miami kentinde toplanan FIFA Konseyi, Avrupa kulüplerinin boykot etme tehdidine karşın 2021 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nın 24 takımla oynanmasını kararlaştırdı.



2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek, Avrupa'dan 8 takımın katılmasının öngörüldüğü turnuvayla ilgili değişiklik kararı 7'ye karşı 25 oyla kabul edildi.



Üçer takımın yer aldığı sekiz gruptan oluşan formatta, grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselecek.



Öte yandan FIFA Konseyi, bu yıl düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Brezilya'nın ev sahipliği yapmasına karar verdi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir

Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir

Sevilla'da Pablo Machin Dönemi Sona Erdi

Ümit Milli Takımımızın Aday Kadrosu Açıklandı