Son Dakika Haberleri: Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Format

Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Format

9 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın formatını 2021 yılından itibaren değiştirdi.

Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Format, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası'nın formatını 2021 yılından itibaren değiştirdi.

ABD'nin Miami kentinde toplanan FIFA Konseyi, Avrupa kulüplerinin boykot etme tehdidine karşın 2021 yılından itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nın 24 takımla oynanmasını kararlaştırdı.

2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek, Avrupa'dan 8 takımın katılmasının öngörüldüğü turnuvayla ilgili değişiklik kararı 7'ye karşı 25 oyla kabul edildi.

Üçer takımın yer aldığı sekiz gruptan oluşan formatta, grup liderleri doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Öte yandan FIFA Konseyi, bu yıl düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Brezilya'nın ev sahipliği yapmasına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Sevilla'da Pablo Machin Dönemi Sona Erdi Ümit Milli Takımımızın Aday Kadrosu Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Format
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]