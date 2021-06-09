Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
09.06.2021 22:08
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin talepleri üzerine transfer dönemi ve harcama limitlerine ilişkin alınan yeni kararları duyurdu. TFF'den yaplan 5 maddelik açıklamada transfer dönemine ilişkin, "2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin yeni kararlar alındı.
YENİ SAPMA ORANI YÜZDE 25 OLDU
TFF'nin aldığı kararlar şöyle:
- Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.
- Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.
- Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.
- Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.
- 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.
Son Dakika 21:23 Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım 21:08 EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak 20:37 İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır 20:31 Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu 20:22 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi 19:28 Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi 19:10 Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip