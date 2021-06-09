Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

YENİ SAPMA ORANI YÜZDE 25 OLDU

TFF'nin aldığı kararlar şöyle: