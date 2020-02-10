Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı. - Son Dakika Spor

Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı.

17 dakika önce

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2'inci kademe yarışları Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yapıldı.

Kulüpler Kros Ligi 2. Kademe Yarışmaları Kuşadası'nda yapıldı., System.String[]

Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2'inci kademe yarışları Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen yarışlarda 330 sporcu mücadele etti.


Kuşadası, Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi 2'inci Kademe Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı kentlerinden 330 sporcunun katıldığı kros yarışlar U20 kadınlar, U 20 erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde gerçekleşti. 1 gün boyunca devam eden yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlar madalyalarını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ'ın elinden aldı.


Turkcell Kulüpler Kros Ligi ikinci Kademe Yarışları'nda birinci olan  takım ve sporcular şöyle;


U 20 Kadınlar


Ruken Tek- Batman Petrol Spor (Ferdi)


İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)


U 20 Erkekler


Ayetullah Aslanhan-İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Ferdi)


İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü (Takım)


Büyük Kadınlar


Dais jepto- İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Ferdi)


İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü (Takım)


Büyük Erkekler


Getaye Fisseha- Ankara BŞB Ego Spor Kulübü (Ferdi)


İstanbul BŞB Spor Kulübü (Takım) - AYDIN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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