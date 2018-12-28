Son Dakika Haberleri: Kulüpler Tff ve TBB İşbirliğinden Memnun

Kulüpler Tff ve TBB İşbirliğinden Memnun

30 dakika önce

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik geliştirdiği projeden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kulüpler Tff ve TBB İşbirliğinden Memnun, System.String[]
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik geliştirdiği projeden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği, uzun vadede kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik ortaklaşa bir projeye imza atacak. Bu bağlamda futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesi ön planda tutulacak. Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da bu projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hilmi Kulluk: "Gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak"

TFF ve TBB'nin ortaklaşa geliştirdiği bu önemli projenin tüm kulüpleri kapsadığı için mutlu olduklarını dile getiren Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Konyaspor olarak Başkan Demirören'e ve yönetimine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ali Ay: "Umarım sağlıklı kararlar alınır"

Kulüplerin mali açıdan düzlüğe çıkabilmesi için önemli bir karara imza atıldığını dile getiren Bursaspor Başkanı Ali Ay da şunları söyledi:

"Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları el birliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Umarım sağlıklı kararlar alınır."

Mevlüt Doğan: "Kulüplerin en önemli sorunlarından biri borçlar"

BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan da anlaşmaya yönelik, "Kulüplerin en önemli sorunlarının biri borçlar. TFF Başkanı Yıldırım Demirören uzun süredir beklenen görüşmeyi Bankalar Birliği ile yapmış. Olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler fedakarca başkanlığımızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:51 Kaynak: İHA

Bursaspor, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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