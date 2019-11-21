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Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın heyecanı Sivas'ta yaşanıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta devam ederken şampiyonaya 53 ilden 271 kulübün 1750 sporcusu katılıyor.

Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın heyecanı Sivas'ta yaşanıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta devam ederken şampiyonaya 53 ilden 271 kulübün 1750 sporcusu katılıyor.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan,Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen seremoni sporcuların tören yürüyüşüyle başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Seremonide konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bu sene çok sayıda Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek,Temel maksadımız gençlerimize milli ruhu ve milli şuuru aşılamak ve bunu da başardık hamdolsun. Bizim bu etkinliklerimize en büyük destek federasyonlarımızdan gelmiştir ve federasyonlar içerisinde en büyük desteği Tekvando Federasyonu vermiştir dedi.

HEDEFİMİZ TOKYO OLİMPİYATLARI

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, Türkiye Tekvando Federasyonu hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır. Allah'ın izniyle geçmişten bugüne istikrarını devam ettiren çalışmalarında dünyanın en başarılı federasyonu olarak yoluna devam eden bir federasyon. 2019 yılı içinde hep beraber çok büyük başarılara imza attık. Yetinmiyoruz en iyi olmaya gayret ediyoruz. Ama şunun altını da çiziyoruz, en iyi olmak planlı programlı ve düzenli çalışmayı gerektiriyor. Bu plan ve düzen içinde kulüplerimizin önem ve ehemmiyeti çok fazladır. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başka federasyonlarımızla şöyle bir yan yana koyduğumuzda biz Allah'ın izniyle bu konuda da öne gittiğimize inanıyoruz. Maddi manevi bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Niçin yanındayız Bütün hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı çaldırmak. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatlarında en iyi madalyaları almak diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyona 24 Kasım'da sona erecek.


Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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