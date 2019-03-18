Kulüplerarası Halk Oyunları İl Yarışması

Muğla Kulüplerarası Halk Oyunları İl Yarışması Bodrum'da yapıldı.

Muğla Kulüplerarası Halk Oyunları İl Yarışması Bodrum'da yapıldı.



Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca (THOF) Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, 6 kulüpten 10 ekip katıldı.



Yarışmada, minikler düzenlemeli dalda Bodrum Ortakent Yahşi Kulubü, yıldızlar düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Kulübü ve büyükler düzenlemeli dalda Yalıder Kulübü birinci olmayı başardı.



İlk sırayı alan ekiplerin, 23-24 Mart'ta İzmir'de 7 ili kapsayan grup yarışmasına katılacağı bildirildi.

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