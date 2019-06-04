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Kulüplerden bayram mesajı

42 dakika önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri, resmi internet sitelerinden bayram mesajları yayınladı.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Süper Lig kulüpleri, resmi internet sitelerinden bayram mesajları yayınladı.

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü'nde Süper Lig kulüpleri, resmi internet sitelerinden bayram tebrik mesajları yayınladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik-beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm Camiamızın ve Halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasını yaptı. Galatasaray, resmi sitesinden "Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı'nın; ülkemize, Camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Bayram diliyoruz" mesajını yayınlarken, Trabzonspor da "Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadeleriyle İslam aleminin bayramını kutladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Spor
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