Son Dakika Haberleri: Kulüplere Yeni Borç Verilmeyecek, Olanlar Yapılandırılacak"

Kulüplere Yeni Borç Verilmeyecek, Olanlar Yapılandırılacak"

21 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sistem getirdiklerini belirterek, "Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı.

Kulüplere Yeni Borç Verilmeyecek, Olanlar Yapılandırılacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sistem getirdiklerini belirterek, "Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı. Artık yeni borç verilmiyor. Bankalara olan borçlar da yapılandırılıyor" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın, televizyonda katıldıkları programda açıklamalarda bulundu.

"YENİ BORÇ VERİLMEYECEK" TFF Başkanı Demirören, kulüplere artık yeni borç vermek yerine olanları yapılandırmak için çalışma içinde olduklarını belirterek, "Borç yapılandırılması bugün başlıyor. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç verdi. Şu anda kulüplerimizin sürdürebilirliği kalmadı. Bunun için bu karar alındı. Artık yeni borç verilmiyor. Bankalara olan borçlar yapılandırılıyor. Bütün bilançolarda borçların yapılandırılmasını konuşuyoruz. Amatör branşlar ve dernekler de buna dahil. Bu futbolda milattır" dedi.

"PUAN SİLME, KÜME DÜŞÜRME VE LİSANS VERMEME CEZALARI UYGULANACAK" Yeni sistemde katı kurallar olacağını aktaran Demirören, "Yeni sistemde en katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermeme cezaları uygulanacak. Borcu olmayan kulüpler de talimatlara uyacak. İleride onların da borcu olabilir" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KULÜPLERİ BİZ DENETLEYECEĞİZ" Artık TFF'nin bütün kulüpleri denetleyeceğini belirten Yıldırım Demirören, "4 büyük kulübümüz UEFA tarafından denetleniyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan denetleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denetleyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten Avrupa'ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor zaten" dedi.

HÜSEYİN AYDIN: "BANKALARIN BORÇLARI ALAMAMA GİBİ BİR DURUMU YOK" Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise, "Bankaların kulüplerden alacaklarının tamamı teminat altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların borçları alamama gibi bir durumu yok. Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de yapıyoruz, yapmaya çalışacağız. Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi olumlu geçti. Hepsi sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç 600 milyon TL civarında. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Hüseyin Aydın, Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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