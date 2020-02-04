Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

17 dakika önce

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi. Fenerbahçe'de, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istemeyen Alper Potuk, Galatasaray'da ise Nagatomo ile Luyindama TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Galatasaray Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'de ise Alper Potuk, TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan çağrılan Allahyar ise listeye dahil edildi.

Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
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