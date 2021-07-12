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Kulüplerin baskısı sonuç verdi! TFF ile yabancı sayısı yeniden görüşülecek - Son Dakika

Kulüplerin baskısı sonuç verdi! TFF ile yabancı sayısı yeniden görüşülecek

12.07.2021 11:17

Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının düşürülmesi sonrası TFF'ye karşı aldığı sert tavır ve yapılan açıklamalar etki gösterdi. "Bu konuda geri adım atmayız" diyen Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta içerisinde Kulüpler ile masaya oturacak. Öncelikli olarak yabancı kuralı sayısının değiştirilmesi ve diğer talepler tartışılacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) takımların yeni sezon öncesi taleplerini içeren 4 maddelik bir mektup yolladı.

Kulüplerin baskısı sonuç verdi! TFF ile yabancı sayısı yeniden görüşülecek

Yabancı sayısı düşürüldükten sonra TFF, "Bu konuyu kapattık. Geri adım atmayacağız" açıklamasından sonra toplantı masasına oturmaya razı geldi.

İşte kulüplerin istediği o 4 madde:

-Yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme sıkıntısı

-8+6 yabancı kuralı

-Merkez Hakem, Disiplin ve Tahkim kurullarının atama ve işleyişleri

-Kulüp Lisans Talimatı kriterleri...

Kulüpler Birliği'nden bir hamle daha geldi. Kulüpler Birliği hafta içerisinde TFF ile görüşecek ve kritik toplantıda gündem 4 madde olacak.

Kulüpler, yabancı kuralı konusunda da değişim bekliyor ve tekrardan sayının 14 olmasını istiyor.

AHMET AĞAOĞLU: KULÜPLERİN SORUNLARI BÜYÜK

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada değişim beklediklerini ifade etmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor.Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğiz. 2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor."

(Ajansspor)

Kulüplerin baskısı sonuç verdi! TFF ile yabancı sayısı yeniden görüşülecek

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Son Dakika Spor Kulüplerin baskısı sonuç verdi! TFF ile yabancı sayısı yeniden görüşülecek - Son Dakika Spor


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