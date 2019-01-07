"Kulüplerin borcu silinmeyecek"
48 dakika önce
TBB: Futbol kulüplerinin borçlarının silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.
TBB: Futbol
kulüplerinin borçlarının silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45
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