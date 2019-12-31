Kulüplerin harcama limitleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulüplerin harcama limitleri açıklandı - Son Dakika

Kulüplerin harcama limitleri açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.

Kulüplerin harcama limitleri açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli
TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
18:50 Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
18:50 Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
18:46 Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Son Dakika
18:45 Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
18:45 Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüplerin harcama limitleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]