Kulüplerin Lehine Olmayan Hiçbir Şeyi Yapmayız"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu olarak yapmayız" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu olarak yapmayız" diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Borç yapılandırma sürecinin devam ettiğini belirten Düşmez, "Bankalar Birliği Başkanı ile, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görüşmesinden sonra süreç devam ediyor. 31 Aralığa kadar bir müracaat ve yapılandırmanın başlama süresi daha netleşecek. Başkanımız ve Hüseyin Bey canlı yayında da görüştüler. Bunun tüm spor kulüpleriyle ilgili olarak nefes alıcı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi alternatif varsa toplum onu da tartışabilirdi. Bunu uygulayamaz, çözüm üretemezsek 5-6 sene sonra daha kötü şeyleri konuşacağız. Başlamak işin büyük bir bölümüdür. Türkiye'de bir şey benim garibime gidiyor. Alternatif üretmeden yok sayıyoruz meseleleri. En iyi alternatif bu. Herkes yapacağı işlerde serbest. Kulüplerin lehine olmayan hiçbir şeyi Türkiye Futbol Federasyonu ve devletimiz olarak yapmayız. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu süreç başladıktan sonrada UEFA'nın, FIFA'nın istediği o yasakların dışına çıkmamak ve geleceği tehlikeyi atmamak adına bu süreci takip etmek gerekiyor. Hep beraber bu süreci yaşayacağız" şeklinde konuştu.



(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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