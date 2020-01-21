Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar - Son Dakika

Hem madalya hem kariyer hedeflerine koşuyorlar

Onlar, Üsküdar Üniversitesi'nin çeşitli branşlarda profesyonel spor hayatına devam eden öğrencileri. İletişim, fizyoterapi ve rehabilitasyon, moleküler biyoloji ve genetik, ergoterapi gibi bölümlerde akademik eğitimlerini sürdürüyor. Sporun hayatlarının bir parçası olduğunu belirten öğrenciler, alanlarında tam donanımlı uzman olarak mezun olmayı hedeflerken; sportif başarılarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi, ay yıldızlı bayrağımızı dünya çapında dalgalandırmayı hedeflediklerini anlatıyor.

Hande Deniz Uluğ: "Okul takımı antrenörüm annemin de antrenörüydü"

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Hande Deniz Uluğ, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımında profesyonel spor hayatına devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır basketbol oynayan Uluğ, 7 yıl Fenerbahçe'de, son 3 yıldır da Vakıfbank'ta oynuyor. Uluğ, "Geçen yıl genç kızlar Türkiye Şampiyonluğum var. Fenerbahçe'de ise Türkiye 2'inciliği ve Türkiye 3'üncülüğü derecelerim bulunuyor" dedi. Voleybolcu bir aileden gelen Hande Deniz Uluğ, "Annem eski profesyonel voleybolcu. Hatta şuan ki okul takımı antrenörüm annemin de antrenörüydü. O yüzden bu durum bana çok mutluluk veriyor. Sporu ve voleybolu çok seviyorum. Reklamcılık çok merak ettiğim ve istediğim bir alandı. Akademik eğitimimi başarıyla tamamlamayı; spor hayatıma da profesyonel olarak devam etmeyi hedefliyorum. Vakıfbank'ta ikinci ligde A Takımda oynuyorum. Gelecekte A Takımında oynamayı ve formamı başarıyla taşımayı hedefliyorum" dedi.

Nur Sezen Yavuz: "Basketbolun bana kattığı çok kıymetli değerler var"

Fizyoterapi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Nur Sezen Yavuz, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncusu. 6 yıl Galatasaray'da, 4 yıldan bu yana da Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında oynayan Nur Sezen Yavuz'un üç Türkiye Şampiyonluğu, iki Türkiye ikinciliği ve üç Türkiye dördüncülüğü bulunuyor. Sporun kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirten Nur Sezen Yavuz, "Spor benim için çok şey ifade ediyor. Bana kattığı çok kıymetli değerler var, sporun kendisinde olan sorumluluk duygusu da bana çok şey katıyor. Okulla basketbolu bir arada götürmek elbette çok kolay değil ama üniversitemiz çok önemli destek sağlıyor. Her öğrenci ve her sporcu gibi benim de hedeflerim var. Akademik hayatımda ve basketbolda gidebileceğim en üst seviyelere ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

Nur Betül Kement: "İyi bir ergoterapist olmak istiyorum"

Ergoterapi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Nur Betül Kement, 12 yıldır Çin savunma sanatı Wushu ile profesyonel olarak ilgileniyor. Küçük yaşlarda ailesinin teşvik etmesiyle Wushu ile tanışan Kement'in çok sayıda İstanbul birinciliği bulunuyor. Nur Betül Kement'in Maraş il birinciliği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi birinciliklerinin yanı sıra Türkiye üçüncülüğü de var. Sporun hayatımın bir parçası olduğunu belirten Kement, "Sporsuz bir hayat düşünemiyorum. Gelecekte de bu spora devam etmek ve dereceler elde etmek istiyorum. Önümüzdeki ay Türkiye Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Gelecekte iyi bir ergoterapist olmak istiyorum insanlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Begüm Su Baltaoğlu: "Eskrimde Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil etmeyi hedefliyorum"

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü birinci sınıf öğrencisi milli sporcu Begüm Su Baltaoğlu, 9 yıldır eskrim yapıyor. Annesinin yönlendirmesiyle beşinci sınıfta eskrimle tanıştığını belirten Baltaoğlu, milli takım antrenörü Can Aydın'la çalıştığını ve yurt dışında çok kez Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi. Bulgaristan Plovdiv'deki şampiyonada üçüncü olduğunu belirten Baltaoğlu, "Türkiye şampiyonalarında takım olarak ikincilik ve üçüncülük madalyalarımız var. Bireysel olarak da çok sayıda birincilik ve ikincilik madalyalarım bulunuyor" dedi. Üsküdar Üniversitesi'ndeki hocalarının kendini her zaman desteklediklerini belirten Baltaoğlu, gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediğini, bunun için çok çalışacağını söyledi.

Efe Ergi Tırpancı: "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Fenerbahçe Basketbol Kulübü A Takımında oynayan Efe Ergi Tırpancı, Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi. 14 senedir basketbol oynayan Tırpancı'nın çok sayıda derecesi ve madalyası bulunuyor. Üç senedir Fenerbahçe A takımı içerisinde yer alan Tırpancı, "Üç tane Final Four'umuz var. Lig Şampiyonluğumuz var. İki tane Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupamız var" diyerek başarılarından söz etti. Üsküdar Üniversitesi'nin kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten Tırpancı, başarılı bir gelecek hedeflediğini söyledi. Tırpancı, "Formamı ve bundan sonra giyeceğim formaları en iyi şekilde taşıyıp ülkemi en iyi yerlerde ve en başarılı şekilde temsil etmek istiyorum. Profesyonel meslek hayatımda sportif birikimimi değerlendirebileceğim bir alanda çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Bedirhan Çakır: "İyi bir fizyoterapist olmak istiyorum"

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Bedirhan Çakır ise hem basketbol hem de korfbol ile uğraşıyor. Yaklaşık 10 yıldır basketbol oynayan Çakır, üniversiteye başladığından bu yana da korfbol ile ilgileniyor. Fiziksel özellikleri nedeniyle başladığı basketbolu çok sevdiğini belirten Çakır, "2011'de Fenerbahçe'de forma giydim. Son sene yaşadığım sakatlık nedeniyle profesyonel olarak basketbola veda ettim. Şu anda okul takımında basketbol ve korfbol oynuyorum" dedi. Fenerbahçe'de üç kez Türkiye Şampiyonasına katıldıklarını ve dördüncü olduklarını belirten Bedirhan Çakır, "Geçen sene İkinci Ligde oynayan okul takımında ikinci olarak Birinci Lige çıktık. Beach Korfbol'da geçen sene üçüncü olduk. Bu sene de okul takımında basketbolda çeyrek finale çıkmaya hak kazandık" dedi. Sporun yaşam tarzı olduğunu belirten Bedirhan Çakır, profesyonel spor hayatının zaman zaman kendini zorlamasına rağmen spordan uzak bir hayat düşünemediğini anlattı. Akademik anlamda iyi bir fizyoterapist olmayı hedeflediğini belirten Bedirhan Çakır, okulunun formasını da en iyi şekilde taşımayı amaçladığını vurguladı.

Mert İlhan: "Uluslararası alanında Türkiye adına başarılar kazanmak istiyorum"

Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mert İlhan, basketbol oynuyor. 7 yaşından bu yana aralıksız basketbol oynayan Mert İlhan'ın da babası eski basketbolcu. Liselerarası dünya şampiyonluğu bulunan Mert İlhan, "Spor benim için her şey diyebilirim. Alt yapıda Efes ve Fenerbahçe gibi kulüplerde oynadım. Arkadaşlıklarım ve sosyal hayatım spor sayesinde gelişti. Sporu çok seviyorum. Benim için bir yaşam tarzı. Okulla spor hayatını bir arada yürütmek çok kolay değil ama planlı olduğun zaman ikisini de bir arada götürebiliyorum" dedi. 2 sene Amerika'da yaşayıp basketbol oynadığını söyleyen Mert İlhan, çifte vatandaşlığı olduğu ve aktif olarak Azerbaycan milli takımında oynadığını belirtti. Mert İlhan, "Uluslararası alanında Türkiye adına başarılar kazanmak istiyorum" dedi.