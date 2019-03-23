Son Dakika Haberleri: Kulyas: Lanetin Bedeli Filmi

Kulyas: Lanetin Bedeli Filmi

1 saat önce

Kulyas: Lanetin Bedeli filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kulyas: Lanetin Bedeli filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kulyas kabilesinin cinleri, yüzyıllar önce büyücü Potifar tarafından hapsedilmiştir ancak insanoğlunun hırsı onların yüzyıllar sonra serbest kalmasına neden olur. İnsanlarla bedeli oldukça ağır olan bir anlaşma yapan cin kabilesinin lideri Mureh, her yıl bir insanı kurban olarak alacak ve aldığı bedeni insana dönüştürecektir. Ancak bu kurban ile birlikte, insanların hırsları da alınmış olur. Yıllar boyu yüzlerce can alan ve yine de doymayan Mureh, yeni kurbanların gelmesini beklemektedir. Tam da bu sırada Anıl, Görkem, Beyza ve Defne adında dört genç, fotoğraf yarışması için Mureh’in yaşadığı kasabaya gelir. Kalacakları oteli bulamayan gençler, çareyi köyün hocası Kanber’den yardım istemekte bulur. Hoca tarafından misafirhaneye yerleştirilen gençler, burada cinlerin vahşeti ile karşı karşıya kalacaktır.


Yönetmen: Yunus Şevik
Senaryo: Esma Şevik, Mustafa Miraç Kaya
Oyuncular: Halil Kumova, Kübra Kılınçkaya, Nurdan Paksoy, Emre Kılın, Erdem Yılmaz, Necdet Onur Serimer, Gizem Tan, Can Yavuz
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Kulyas: Lanetin Bedeli
Yapımcı Firma: Dras Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 10.05.2019

Kulyas: Lanetin Bedeli Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Defne, Sinema
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