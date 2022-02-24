Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı - Son Dakika
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Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı

24.02.2022 17:45
Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı

KIRKLARELİ'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Lüleburgaz Deresi'ndeki kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inen itfaiyeci kurtardı.

KIRKLARELİ'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Lüleburgaz Deresi'ndeki kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inen itfaiyeci kurtardı.

Dere Mahallesi'nde tarihi Taş Köprü'nün altından geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Lüleburgaz Deresi'ndeki kum adacığında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Çelik halatla dereye sarkan itfaiye eri ise köpeği mahsur kaldığı yerden aldı. Yapılan kontrolde sorunu olmadığı belirlenen köpek, yeşil alanda bırakıldı.


Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı
Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı
Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı
Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı
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Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kum adacığında mahsur kalan köpeği, çelik halatla inerek kurtardı - Son Dakika
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