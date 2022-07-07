Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi? - Son Dakika
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Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi?

07.07.2022 13:00
Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi?

Polar Night Energy isimli şirket Finlandiya'da ilk ticari amaçlı kum bataryalarını Finlandiya'da kullanmaya başladı.

Yenilenebilir enerjinin en önemli iki kaynağı olan rüzgar ve güneş maalesef her zaman istenen enerjiyi sağlamıyor. Bu iki kaynaktan sadece belli zamanlarda enerji üretilebiliyor. Bu yüzden enerjinin depolanması büyük önem taşıyor. Enerjiyi depolamak için ise çeşitli bataryalar ve yöntemler mevcut.

Kum bataryaları oldukça verimli çalışıyor

Her bir depolama yönteminin verimlilik, boyut, konum, kurulum maliyetleri, işletme maliyetleri, kullanım ömrü ve enerjiyi ne kadar süreyle depolayabileceği gibi çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bu yöntemlerin bir ya da bir kaçı çevresel etkenlere göre tercih edilebiliyor.

Hidroelektrik santralleri çok daha verimli hale geliyor!

Şimdi ise enerji depolama yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Polar Night Energy isimli şirket Finlandiya'da ilk ticari amaçlı kum bataryalarını kullanmaya başladı. Bu sistemin temelini yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki yalıtılmış bir çelik tank oluşturuyor.

Termal enerji depolama sistemi, kumun ortasına gömülü basit bir ısı eşanjörü ile yapılıyor. Bu sistem 500-600 dereceye kadar ısıtıldığında 100 kW nominal güç değerinde 8 megawatt-saatlik etkileyici bir enerji depo su haline geliyor. Bu enerji gerektiğinde ise yine aynı şekilde ısı olarak açığa çıkarılabiliyor.

Depolanan ısı, bölgenin etrafına ısı iletmek için kullanılan bölgesel ısıtma sistemini beslemek için kullanılacak. Sistem daha sonra ise binaları ve havuzları ısıtmak için de kullanılabiliyor. Ayrıca ısı gerektiren endüstriyel işlemler için de yine bu sistem görev yapabiliyor.

Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi?

Birden fazla yerde kullanılan bu sistem böylelikle oldukça verimli hale geliyor. Polar Night CTO'su Markku Ylönen ise kum bataryaları hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

Elektriği ısıya dönüştürmek gerçekten çok kolay. Ama ısıdan elektriğe geri dönmek için türbinlere ve daha karmaşık şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. Isıyı sadece ısı olarak kullandığımız sürece, işlem gerçekten oldukça basit oluyor.

Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi?

Şirket yeni sistemlerinin yüzde 99'a varan bir verimlilik sunduğu iddiasında. Aylarca minimum kayıpla ısı depolama yeteneği olan bu kum bataryaları, çok uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Şirket, kullandıkları kum için ise kuru olması ve yanıcı kalıntılardan arındırılmış olması gerektiğini söylüyor. Bunun dışında ise kum ile ilgili özel bir durum olmadığı belirtiliyor.

İşletme maliyetinin minimum tutulduğu bu sistemin oldukça verimli olduğu görülüyor. Tabi ki kısıtlı bir kullanım alanı olan bu sistem her işletme için uygun olmayabilir. Ancak bu ısı bataryalarının işlerini oldukça iyi yaptıkları bir gerçek.

Peki siz kumda enerji depolama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce verimli bir yöntem mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'in Expressen gazetesine demeç verdi Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'in Expressen gazetesine demeç verdi Açıklaması Enerji depolamada son nokta: Kum piller üretildi! Enerji depolamada son nokta: Kum piller üretildi!
Kaynak: Shiftdelete

Finlandiya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kum bataryaları yeşil enerji sorununu çözebilir mi? - Son Dakika

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