KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika
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KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

19.04.2022 14:09

AĞRI'da Taşlıçay deresinden at arabasıyla kum çeken 3 kişi, aniden suyun debisi yükselince köprünün ayaklarında mahsur kaldı.

AĞRI'da Taşlıçay deresinden at arabasıyla kum çeken 3 kişi, aniden suyun debisi yükselince köprünün ayaklarında mahsur kaldı. Cep telefonu ile yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekibinin yönlendirmeleriyle demirlerden tırmanarak köprüye çıktı.

Fatih Mahallesi'nde 3 genç Taşlıçay Deresi'nde at arabasına kum yüklerken, sıcak hava nedeniyle karların erimesi sonucu suyun debisi bir anda yükseldi. At ve araba, suya kapılarak sürüklenirken, gençler, köprünün ayaklarındaki tahta ve demirlerden tutundu, cep telefonu ile yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı. Suya kapılan araba kaybolurken atın da öldüğü öğrenildi.

KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR
KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR

YORUMLAR
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Su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı Derenin ortasında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUM ÇEKTİKLERİ DEREDE SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDILAR - Son Dakika
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