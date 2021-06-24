Kum Dökmeye Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kum Dökmek Nedenleri ve Tedavisi

Uzman doktorlar tarafından kum dökmek için doğal tedavi yöntemleri açıklanmıştır. Kum dökmek böbrek yollarında ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesidir.

Kum Dökmeye Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Kekik

Kum oluşumunu engelleyen kekik aynı zamanda kum dökmeye de iyi gelmektedir. Doğal tedavi seçenekleri arasında en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alan kekik mutlaka tercih etmeniz gereken bir bitkidir. Kekiği direkt olarak çayını yaparak tüketebilirsiniz. Kum oluşumunu engellediği gibi aynı zamanda kum dökme anında da ağrıları en az seviyeye indirir.

2) Avokado Yaprağı

İdrar yollarına en iyi gelen bitkiler arasında avokado yaprağı yer almaktadır. Kum dökme konusunda oldukça etkili olan avokado yaprağını çay şeklinde tüketebilirsiniz. Avokado yaprağı kum dökme şikayetlerini ortadan kaldıran bir bitkidir. Avokado yaprağı idrar yollarında ki her türlü iltihabı ortadan kaldırmaktadır.

3) Ardıç Meyvesi

Kum dökme şikayetleri için ardıç meyvesi uzman kişiler tarafından önerilmektedir. Kum dökme tedavisi için ardıç meyvesi idrar yollarının korunması açısından da önem teşkil ediyor. Ardıç meyvesi kum dökme oluşumlarını da engeller. Kum dökme esnasında ağrıları hafifletmektedir.

4) Kuşburnu

Kuşburnu da yine kum dökmeye oldukça iyi gelmektedir. Kum dökme sırasında ortaya çıkan sancıların hafifletilmesi için kuşburnu önerilir. Kuşburnunu kum dökme esnasında ya ezme şeklinde ya da çay olarak tüketebilirsiniz. Kuşburnu oldukça şifalı olan bir meyvedir. Doğal bir antioksidan olarak bilinmektedir. İdrar yollarının temizlenmesini sağlayan kuşburnu vücut için çok faydalı bir meyvedir.

5) Limon Suyu

En faydalı meyvelerden olan limon kum dökme tedavisinde kullanılmaktadır. Sitrat açısından çok zengin meyve olan limon böbrek taşı ve böbrek kumu dökme tedavisinde kullanılmaktadır. Doğal olarak direkt tüketmeniz çok önemlidir. Doğal bir antioksidan olarak da bilinmektedir. Limon suyu her sabah kahvaltıdan önce tüketmeniz gerekiyor. 2 hafta boyunca limon suyu tüketerek kum dökme şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Kum Dökmek Nedenleri

1) Obezite

Çağımızın en büyük sorunlarından ve hastalıklarından bir tanesi olarak bilinen obezite, kum dökmeye neden olmaktadır. Obezite aynı zamanda idrar yollarının iltihaplanmasına ve böbreklerin yorulmasına neden olmaktadır. Obezite olan kişilerde kum dökme ortaya çıkabilir.

2) Gut Hastalığı

Gut hastalığı toplumda en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Gut hastalığı ile birlikte kum dökme ve böbrek taşı oluşumları ortaya çıkmaktadır. Gut hastalığının bir etkisi olarak kum dökme ortaya çıkar ve sancılı bir süreç başlar.

3) Bağırsak Kronik Hastalıklar

Kronik olarak bağırsak hastalıklarında da doğal bir sonuç olarak böbrek kumu ortaya çıkar. Böbrek kumu dökme şikayetleri ortaya çıkınca kişide önemli sayılacak ağrılı süreç başlamaktadır.

Kum Dökmek Tedavisi

Öncelikle kum dökmek tedavisinde kumun boyutu önemlidir. Kumun boyutu doktor tarafından belirlenir. Ardından eğer kumun boyutu 5 milimetreden küçük ise kendiliğinden bu kumun düşme olasılığı vardır. Bunun için kum dökme şikayetlerini azaltmak için hastaya bir takım ağrı kesici ilaçlar verilmektedir. Bu tedavi sürecinde bol bol sıvı tüketmesi de çok önemlidir. Bu şekilde kum dökme tedavisi yapılmış olur.