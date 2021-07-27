Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kenti kum fırtınasına teslim oldu. Kent saniyeler içinde kum ile kaplandı. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası kent sakinleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüğü için polis pek çok ana yolu trafiğe kapattı. Kum fırtınası nedeniyle tüm şehirde panik yaşandı.
Sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri yönünde uyarı yapıldı. Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
Haziran ayında da Çin'den benzer görüntüler gelmişti. Ülkenin batısındaki bir şehir olan Hotan sakinleri, kum fırtınası ile karşı karşıya kalmıştı.
O dönem Çin medyası, insan faaliyetleri ve ormansızlaşma nedeniyle aşırı hava koşullarının son yıllarda daha yaygın hale geldiğini bildirmişti.
Son Dakika › Dünya › Kum fırtınası Çin'i yuttu! Şehir saniyeler içinde göz gözü görmez bir hale geldi - Son Dakika Dünya