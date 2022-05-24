Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika
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Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

24.05.2022 14:27

- Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı Kuveyt'te etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.

- Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

KUVEYT - Kuveyt'te etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı.

Birçok Arap ülkesinde geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren kum fırtınası Kuveyt'e de ulaştı. Kuveyt Meteoroloji Departmanı'nda görevli Yasser Al-Balushi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatıdan gelen ve saatte 60 kilometreyi geçebilecek güçlü bir toz fırtınasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, değişken hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kuveyt Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, hava muhalefetinden dolayı Emir Cup final maçının ertelendiğini duyurmuştu. Kuveyt'te 16 Mayıs'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanmış, 3 liman kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

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Kaynak: İHA

Kuveyt, Arap, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt'te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Son Dakika
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