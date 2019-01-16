Kum Fırtınası Kahire'yi Vurdu
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinin olumsuz etkilendiği ve bazı uçuşlarının ertelendiği duyuruldu. Mısır Sağlık Bakanlığı
fırtınalı ve soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Yetkililer ise bu sabah meydana gelen fırtınanın yarına kadar devam edeceğini açıklarken zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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