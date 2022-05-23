Kum fırtınası Kuveyt'te hayatı felç etti! Görüş mesafesi düştü, uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
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Kum fırtınası Kuveyt'te hayatı felç etti! Görüş mesafesi düştü, uçuşlar askıya alındı

23.05.2022 17:55

Türkiye dahil birçok ülke, kum fırtınasının etkisi altına girmiş durumda. Fırtınanın vurduğu son ülke Kuveyt olurken, 5 milyona yakın nüfusu olan ülkede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alınırken, bu akşam oynanacak Emirlik Kupası final karşılaşması da ertelendi.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi, ülkedeki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı. İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Kuveyt'i kum fırtınası vurdu! Uçuşlar askıya alındı, bu akşam oynanacak final maçı ertelendi

GÖRÜŞ MESAFESİ İYİLEŞİNCE UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.

Kuveyt'i kum fırtınası vurdu! Uçuşlar askıya alındı, bu akşam oynanacak final maçı ertelendi

FİNAL MAÇI ERTELENDİ

Kum fırtınası futbolu da etkiledi. Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.

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Kaynak: AA

Havacılık, Kuveyt, Medya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum fırtınası Kuveyt'te hayatı felç etti! Görüş mesafesi düştü, uçuşlar askıya alındı - Son Dakika


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