Kum fırtınası nedeniyle yollardaki görüş mesafesinin kısalması
Abu Dabi'deki binalardan ve yollardan görüntüler ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de etkili olan kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › BAE'nde kum fırtınası - Son Dakika
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