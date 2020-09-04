Kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika

Kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza: 8 yaralı

KONYA- Aksaray karayolunda kum fırtanası nedeniyle görüş mesafesinin sıfır metreye kadar düşmesi üzerine her iki yönde toplam 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı. Kaza, saat 14.40 sıralarında Konya- Aksaray karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düşmesi üzerine Konya istimatine gelen 7 otomobilin zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Aynı bölgede Aksaray istikametinde ise 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fırtına nedeniyle karayolu geçici bir süreliğine ulaşıma kapandı.