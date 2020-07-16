"Kum mucit"in tasarladığı tarım aletleri dünyaya gönderiliyor - Son Dakika

"Kum mucit"in tasarladığı tarım aletleri dünyaya gönderiliyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve "Kum mucit" olarak tanınan 62 yaşındaki Hasan Kum, evinin önündeki atölyesinde tasarladığı, KOSGEB desteğiyle kurduğu fabrikada istihdam sağladığı 50 çalışanla ürettiği fındık toplama ve ot biçme makinelerini yurt dışına gönderiyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve "Kum mucit" olarak tanınan 62 yaşındaki Hasan Kum, evinin önündeki atölyesinde tasarladığı, KOSGEB desteğiyle kurduğu fabrikada istihdam sağladığı 50 çalışanla ürettiği fındık toplama ve ot biçme makinelerini yurt dışına gönderiyor.

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Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve 26 yıl önce Gölyaka ilçesinde bağlı Yeşilova köyündeki babaevine yerleşerek çiftçilikle geçimini sağlayan Kum, 15 dönüm arazi üzerine kurulu evinin bahçesine atölye kurdu.

Tek hobisi "icat yapmak" olan ve çevresinde "Kum mucit" olarak tanınan Kum, atölyesinde gece gündüz çalışarak fındık toplama makinesi, "dalkes" adını verdiği fındık dalı kesme makinesi, 4 çeker tarım aracı, "dök yat" kanepe, gizli topuk ayakkabı, su damlatmayan bardak altlığı, nohut soyma makinesi gibi aletler tasarladı.

KOSGEB'den hibe desteğe almaya hak kazanan Kum, "Kum Mucit" ismini verdiği fabrika kurarak 50 kişiye istihdam sağladı.

Kum, tasarımı tamamen kendisine ait fındık toplama ve ot biçme makinelerini ihraç ederek, hem ülke ekonomisine katkı sağlamanın hem de ürünlerinin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"KOSGEB desteği önümü açtı"

Hasan Kum, AA muhabirine, bir ülkenin gelişimi için icadın çok önemli olduğunu söyledi.

Fındık toplama makinesinin ihtiyaç olduğunu gördükten sonra çalışmalarını birkaç deneme üzerine yürüttüğünü anlatan Kum, "Daha önce yapılan fındık toplama makineleri havayla çalışıyor. Bu da mahsule zarar verdiği için rağbet görmüyor. Havayla toplama fındığın altındaki toprağın birkaç yıl sonra verimsiz hale gelmesine neden oluyor. Bu yüzden benim icadım olan fındık toplama makinesi tercih ediliyor. Siparişleri yetiştiremiyoruz." diye konuştu.

Sistemi oturttuğunu vurgulayan Kum, "Gerçekten yerli ve milli bir makine ortaya çıktı. Ülkemize marka olarak katkı sağladı çünkü dünyada ülkeler markasıyla değer görür." dedi.

Ürettiği makinelere yurt dışından talepler olduğunu aktaran Kum, şöyle devam etti:

"Yurt dışından talepte bulunan ülkeler var. Kenya'dan ot biçme makinesi istiyorlar. Şili'ye ceviz toplama makinesi gönderdik. Katar'a ot biçme makinesi gönderdik. Bosna Hersek'e ihracatımız oldu. Diğer ülkelerden de talepler var. Elimizde güzel bir icadımız var. Başka bir ülkenin icadıyla marka olunmaz. Kendi ülkemizin insanlarına ihtiyacımız var."

Kum, Türkiye'den de ürünlerine yoğun talep olduğunu belirterek, "50 adet fındık toplama makinesi için verilen siparişi mecburen geri çevirdik. Talepler fabrikamızın kapasitesini aştı. Bir şeyler üretiyorsanız her gün büyüyorsunuz demektir. O yüzden de fabrikayı büyütmek gerekir." ifadelerini kullandı.

KOSGEB desteğinin önünü açtığını vurgulayan Kum, şunları kaydetti:

"KOSGEB ile dayanışma içerisindeyiz. Makineler alacağız. Bu sene bir sürü makine ihtiyacı olduğunu gördük. Devletimizin desteği çok büyük. Bu konuda dört dörtlük destek veriyorlar. KOSGEB'in bizi değerlendirmesi sevindirici. Devlet bankalarının Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle kredi açması sevindirici. Bu da bizi çok memnun etti ve önümüzü açtı. Bizi canlandıran; Ziraat Bankasının desteği ve KOSGEB'in yanımızda oluşu. Bizi cesaretlendirdiler ve büyümeye teşvik ettiler."

Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kum mucit'in tasarladığı tarım aletleri dünyaya gönderiliyor - Son Dakika
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