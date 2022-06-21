Kum ocağındaki gölette boğulan 2 çocuk, toprağa verildi - Son Dakika
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Kum ocağındaki gölette boğulan 2 çocuk, toprağa verildi

21.06.2022 10:48
Kum ocağındaki gölette boğulan 2 çocuk, toprağa verildi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, eski kum ocağı yakınında bulunan gölete giren 5 çocuktan, boğulan Talha Korkmaz (16) ve Ferhat Şık'ın (14) cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, eski kum ocağı yakınında bulunan gölete giren 5 çocuktan, boğulan Talha Korkmaz (16) ve Ferhat Şık'ın (14) cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Boğulma tehlikesi geçiren, Ferhat'ın kardeşleri Mustafa Şık (16) ve Sedat Şık (13) ile arkadaşları Mert Doğan (15) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tol Mahallesi'ndeki eski kum ocağında meydana geldi. Mahallede oturan Talha Korkmaz, Mert Doğan, Mustafa Şık ve kardeşleri Ferhat Şık ile Sedat Şık, eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan göletin bulunduğu alana gitti. Suya giren çocuklar, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre suda çırpınan Talha Korkmaz ve Ferhat Şık, gözden kaybolurken Mustafa Şık, Sedat Şık ve Mert Doğan ise kıyıya çıkabildi. Sudan çıkan 3 çocuk, çevredekilere haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri ile itfaiyenin su altı kurtarma ekipleri geldi. Dalgıçların su altında yaptığı aramada Talha Korkmaz ve Ferhat Şık'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan 2 çocuğun cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuklardan Talha Korkmaz'ın babasının, mahallenin muhtarı İsmail Korkmaz olduğu öğrenildi. Talha Korkmaz ve Ferhat Işık'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Şık, Sedat Şık ve Mert Doğan'ın da tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor. ?


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Kaynak: DHA

Mustafa Şık, Mert Doğan, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum ocağındaki gölette boğulan 2 çocuk, toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kum ocağındaki gölette boğulan 2 çocuk, toprağa verildi - Son Dakika
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