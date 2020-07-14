Kum taneleriyle milletin "15 Temmuz" destanını anlattı - Son Dakika

Kum taneleriyle milletin "15 Temmuz" destanını anlattı

Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.

Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.

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Sanatını yaklaşık 10 yıldır icra eden Elmas'ın 2 dakika 45 saniye süren gösterisinde, tankların önüne yatarak darbecileri durdurmaya çalışan milletin kahramanlığı müzik ve ses efektleriyle yansıtıldı.

Sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili mesajlarını aktaran Elmas, kum taneleriyle "Hakimiyet milletindir." yazdı.

Ömer Faruk Elmas, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla tüm vatandaşların sokağa çıktığı gece İstanbul'da olduğunu söyledi.

Televizyondan öğrendiği olaya önce inanamadığını belirten Elmas, "Demokrasi diye bağıranların demokrasiden yoksun bir şekilde hareket etmesi, seçilmiş bir lideri bu yöntemle indirmek istemesi kadar aşağılıkça bir şey olamazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ekranda görüp sağlıklı olduğunu anlayınca ailece rahatladık. Daha sonra da ailemle sokağa çıktık." dedi.

Elmas, o gece siyaset gözetmeksizin vatanı için sokağa çıkıp şehit ve gazi olanlar sayesinde Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Türkiye'nin, bu hain kalkışmanın 4. yılında daha güçlü, daha fazla birlik ve beraberlik duygusu içinde olduğunu dile getiren Elmas, şöyle devam etti:

"Allah hainlere fırsat vermesin. O karanlık geceyi aydınlatan şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaralı bir genci alnından öpmesi hala gözlerimin önünde. 15 Temmuz'da bu ülke bir kez daha zafer kazanmıştır ve 15 Temmuz'un fatihi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuların siyasetle hiçbir ilgisi olamaz. Ülkemizin seçilen cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, vatandaş olarak onu korumak, desteklemek boynumuzun borcudur."

Yıllardır bu işle uğraştığını ifade eden Elmas, birçok konuyu kum taneleriyle anlattığını belirtti.

Elmas, "İlk kez bu kadar zorlandım. Yaparken ağladım, ellerim titredi. O karanlık geceyi hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Değerli Taş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:53 Kaynak: AA

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