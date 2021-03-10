Kum torbalı klip çekimi - Son Dakika

Kum torbalı klip çekimi

10.03.2021 00:56
Kum torbalı klip çekimi, System.String[]

Kum torbasına vurduğu sırada sağ el bileğini inciten şarkıcı Ardıç, klip çekimine birkaç saat ara vermek zorunda kaldı.

Uzun bir süre önce yaşadığı talihsiz bir olay sonrası müzik hayatına ara veren başarılı şarkıcı Ardıç, yepyeni bir görünüm ve albümle geri dönüyor. "Deli Rüzgar", "Kalpsizim" gibi hit parçalarıyla tanınan Ardıç, hazırlıklarını bitirdiği albümünün çıkış şarkısı Sonbahar'a geçtiğimiz günlerde klip çekti. Klip çekiminde birçok farklı sahne performansı sergileyen başarılı şarkıcı klibinin bir sahnesinde de boks yaptı. Sahne boyunca kum torbasına vuran Ardıç, rolünü gerçekçi oynamak isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Kum torbasına vurduğu sırada sağ el bileğini inciten şarkıcı klip çekimine birkaç saat ara vermek zorunda kaldı. Ağrı kesiciler ve kremlerlerle toparlayan, ağrıları dinen Ardıç, klip çekimine kaldığı yerden devam etti.

Sonbahar, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kum torbalı klip çekimi - Son Dakika Magazin


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