Son Dakika Haberleri: Kum yüklü kamyon binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu
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Kum yüklü kamyon binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu

12 dakika önce

Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı.

Kum yüklü kamyon binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu, System.String[]
Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı. Kaza sırasında odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Sait Kaplan az daha canından oluyordu.
Kaza Kağıthane Telsizler Mahallesi, Bakım Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yasin Çadırcı'nın kullandığı 34 AL 7632 kum yüklü kamyon Boğazkale sokaktan yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Hızla ilerleyen kamyon Bakım Sokak'ta bir apartman dairesinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında kamyonun çarptığı odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Kaplan ölümden döndü. Kazanın ardından bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Daireye çarpan kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI
Kamyonun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama  beni almaya gelmediler.  Bende kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ
Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta  deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Bende kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Bende o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende her hangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Muhabir anonsu
-Kaza yerinden görüntü
-Eve çarpan kamyon
-Çevrede toplanan vatandaşlar
-Olay yerindeki polis zabıta ve itfaiye ekipleri
-Kamyon sürücüsü ile röp
-Hasar gören daire
-Dairenin içinden görüntü
-Yere saçılan duvar parçaları
-Kazadan yara almadan kurtulan kişi ile röp
-Genel ve detaylar


Boğazkale, Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:27 Kaynak: DHA
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