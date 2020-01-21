Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da kum yüklü kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da kum yüklü kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif yaralandı.


Kaza, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kemer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine seyir halinde ilerleyen Özkan S. (38) idaresindeki 55 RJ 943 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 112 acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Ayvacık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
Kazada yaralanan hamile eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı Kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını başkalarına gönderince gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kum yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]