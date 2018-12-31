Son Dakika Haberleri: Kum Yüklü Kamyonun Altında Can Verdi

Kum Yüklü Kamyonun Altında Can Verdi

48 dakika önce

Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi batı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sadık Özkaynak (59), evinde bulunan saksılardaki çiçeklerde kullanmak üzere aldığı bir torba çiçek toprağını 07 FJ 786 plakalı motosikletine koyarak Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru yola çıktı. Özkaynak, batı çevre yolu üzerinde 30 yaşındaki F.B.'nin kullandığı ve aynı yönde seyreden kum yüklü 07 MVR 02 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri motosiklet sürücüsü Özkaynak'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü F.B. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İsa Akar - Mustafa Bürge/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:26 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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