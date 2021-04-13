Kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücü Metin K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler