Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Bozova kara yolunun Tülmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.B. idaresindeki 34 ABM 655 plakalı Scania marka tır önünde seyreden H.T. yönetimindeki 63 B 1760 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kum yüklü tır otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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