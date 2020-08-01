Kum zambağını koparmanın cezası 73 bin TL - Son Dakika

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor. Sinop'ta bitki türünün korunması için eylem planı oluşturuldu.

Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman Koyu'nda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği'nce de koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri saha denetimlerini sürdürdüğü alanda, vatandaşlara eğitimler veriyor, uyarılarda bulunuyor. Bitkiyi ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, özellikle Dünya Doğa Koruma Birliği'nce nesli tehlike altında olan türler olduğunu belirterek "Kum zambakları, nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da bio kaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz. Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şu anda 73 bin TL kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.KUM ZAMBAĞIKum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türü. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40- 45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalıdır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.