'KUM ZAMBAKLARI EKSTREM ŞARTLARA UYGUNLUK GÖSTERİYOR'

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kum zambakları çiçek açtı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ekolog Doç. Dr. İlker Çinbilgel, koparmak veya zarar vermenin cezası 109 bin lira olan kum zambaklarının ekstrem şartlara uygunluk gösterdiğini söyledi.

Manavgat sahillerinde Eylül ve Ekim aylarında açan kum zambakları bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kapsamındaki kum zambaklarıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İlker Çinbilgel, Bulunduğumuz ortam kumul bir ortam, kumul ortamlar aslında bitkilerin yetişmesi için çok uygun olan ortamlar değil. Ancak bu ortamlarda yetişen bitkiler varsa bilin ki oldukça üst ekstrem şartlara uygunluk gösteriyor. Bu ortam kumlu bir ortam, kurakçıl bir ortam, tuzcul bir ortam ve burada kolay bir bitki, birçok bitki yetişmez, bu ortama uyum sağlayacak bitki yetişmesi gerekir. İşte kum zambakları bunlardan bir tanesidir dedi.

Kum zambaklarının koruma altında olduğunu ancak tek bir bitki olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. İlker Çinbilgel, Bir bitkiyi tek başına düşünmemek lazım, onun ekosistemini düşünmek lazım. Onun habitatını düşünmek lazım, onun alanı ile korunması gerekir diye konuştu.

Koruma altında olan kum zambakları Manavgat sahillerini süslerken, bu çiçekleri koparmanın veya zarar vermenin cezasının ise 109 bin lira olduğu belirtildi.