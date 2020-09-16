Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin 747 TL (2) - Son Dakika

KUMLUCA'DA KUM ZAMBAKLARINA YOĞUN İLGİ

Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde çiçek açan yaklaşık 50 kum zambağı yerli halktan yoğun ilgi görüyor. Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor.

ZARAR VEREN KURUMLARA 220 BİN LİRA CEZASoğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 73 bin 747 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da yaklaşık 220 bin lira ceza kesiliyor.'ENDER BİR BİTKİ'Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan Mehmet Alptekin , "Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir. Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu eylül başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre 'de, Çıralı 'da ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya),